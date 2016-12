Assassin's Creed Film: Exklusiver Clip aus dem Film mit Michael Fassbender

19.12.2016 um 16:51 Uhr Callum Lynch (Michael Fassbender) soll wegen Mordes hingerichtet werden, doch kurz bevor das Urteil vollstreckt wird, kommt er im Auftrag der Firma Abstergo Industries in die Einrichtung der Wissenschaftlerin Sophia Rikkin (Marion Cotillard) nach Madrid, wo Menschen mit hohem Gewaltpotenzial geheilt werden sollen. Nur wenig später erfährt Callum jedoch, dass hinter der Organisation des Generaldirektors Alan Rikkin (Jeremy Irons) die moderne Inkarnation des Templerordens steckt. Die Adaption der Videospiel-Reihe Assassin's Creed ist mit Michael Fassbender und Marion Cotillard top besetzt. Schaut euch jetzt einen exklusiven Clip aus dem Film an! Der deutsche Kinostart ist am 27. Dezember 2016.

