Assassin's Creed: Film-Umsetzung laut Regisseur schwerer als Shakespeare

Mit seiner Verfilmung des klassischen Shakespeare-Stoffes Macbeth stellte der Regisseur Justin Kurzel im Jahr 2015 bereits unter Beweis, dass er die Umsetzung anspruchsvoller Stoffe beherrscht. Offenbar war es aber tatsächlich sein nächstes Projekt, das ihn noch einmal deutlich mehr forderte: Im Rahmen eines Reddit AMAs ("Ask Me Anything") stand der Filmemacher kürzlich Rede und Antwort, und ließ durchblicken, dass ihm die kommende Verfilmung von Assassin's Creed deutlich mehr abverlangt habe als Macbeth. "Ich denke, die Fans [von Assassin's Creed] sind um einiges leidenschaftlicher als Shakespeare-Liebhaber", so Kurzel in seiner Antwort auf die Frage, welche Umsetzung einschüchternder gewesen sei.

Assassin's Creed startet am 27. Dezember 2016 in den deutschen Kinos und handelt vom Kriminellen Callum Lynch, der hingerichtet werden soll, kurz vor seinem Ende jedoch von einer Firma namens Abstergo Industries gerettet und zur Teilnahme am sogenannten Animus Projekt gezwungen wird. Dieses schickt ihn durch ein hochtechnologisiertes Computersystem in die Erinnerungen seines Vorfahren Aguilar de Nerha, einen Auftragsmörder, der zu Zeiten der Spanischen Inquisition sein Unwesen trieb. Wie schon in Macbeth spielen in Kurzels Videospielumsetzung die Darsteller Michael Fassbender und Marion Cotillard die Hauptrollen. Für Trailer, Bilder und mehr zu Assassin's Creed besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite.

Via Kotaku