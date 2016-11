Assassin's Creed: Verlosung zum Film - gewinnt Tickets, Merch und mehr!

Zum Kinostart von Assassin's Creed am 27. Dezember 2016 verlosen wir tolle Gewinnspielpreise. Unter anderem könnt ihr Freikarten fürs Kino, 4 Figuren und mehr gewinnen. Außerdem warten coole Poster auf euch. Ihr seid Assassin's Creed-Fan? Dann schaut rein und macht mit!

Das könnt ihr gewinnen

4x je 1 Poster von Assassin's Creed

4x je 2 Freikarten von Assassin's Creed

2x je eine Aguilar-Figur

2x je eine Maria-Figur

So macht ihr mit

Ihr wollt teilnehmen? Schreibt uns eine Mail, in der ihr die folgende Gewinnspielfrage beantwortet: Auf was wartet Callum Lynch (Michael Fassbender) im Todestrakt?

A) Auf seine Geburtstagstorte

B) Auf seine Hinrichtung

C) Auf den Grinch

Schickt die richtige Antwort zusammen mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "Assassin's Creed-Film". Das Gewinnspiel läuft vom 15. November 2016 bis zum 15. Dezember 2016 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren Teilnahmebedingungen. Bilder der Preise sehr ihr in der Bildergalerie.

Darum geht's in Assassin's Creed

Callum Lynch (Michael Fassbender) wartet im Todestrakt auf seine Hinrichtung. Der Wissenschaftler Joseph (Brendan Gleeson) bietet ihm jedoch die Möglichkeit, Teil eines außergewöhnlichen Experiments zu sein: Callum wird Proband für eine Maschine namens Animus, die es seinen Nutzern ermöglicht, die Erinnerungen ihrer Vorfahren zu durchleben. Zur Zeit der spanischen Inquisition verkörpert Callum so den Assassinen Aguilar de Agarorobo, Mitglied eines im Schatten operierenden Geheimordens und Sohn eines ihrer größten Anführer. Im Zentrum seiner gelebten Erinnerung steht der Jahrhunderte alte Konflikt zwischen den Assassinen und den machthungrigen Templern. In der realen Welt bekommt Callum Unterstützung durch die Assassinin Lara (Octavia Selena Alexandru), sein Gegenspieler in der Gegenwart ist Alan Rikkin (Jeremy Irons), CEO und Anführer der modernen Templer. Und auch Rikkin hat ein Gegenstück im Spanien des 15. Jahrhunderts: Tomas de Torquemada, die ehemalige rechte Hand des korrupten Rodrigo Borgia, der seinerzeit zum Papst aufstieg.

Quelle: Filmstarts