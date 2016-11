Assassin's Creed Ezio Collection: Video-Grafikvergleich PS4 Pro vs. Xbox One

23.11.2016 um 18:15 Uhr Die Assassin's Creed Ezio Collection im Video-Grafikvergleich - wir zeigen die Unterschiede bei der Optik der Xbox-One- und PS4-Pro-Version. In diesem Video stellen wir einige Szenen aus allen drei in der Sammlung befindlichen Spielen gegenüber und vergleichen die Grafik des Action-Adventures auf beiden Plattformen. Den Support für PS4 Pro hat Ubisoft per Day-One-Patch nachgereicht. Merklich ausgenutzt wird die zusätzliche Power der Pro-Konsole aber nicht. Das Update scheint optisch lediglich eine Skalierung auf 4k-Auflösung ermöglicht zu haben.

Mehr zu Assassin's Creed Ezio Collection findet ihr auf unserer Themenseite.