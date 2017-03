Assassin's Creed Empire: Händler gibt Hinweis auf 2017-Release ​

Dass Assassin's Creed Empire im Jahr 2017 erscheinen könnte, ging bereits im vergangenen Jahr gerüchteweise durch die Medien. Und während erst vor wenigen Wochen ein möglicher erster Screenshot aus dem Spiel auftauchte, das diesmal im alten Ägypten spielen soll, verdichten sich die Zeichen auf einen diesjährigen Release. So listet der Händler World of Games aus der Schweiz den neuen Assassin's-Creed-Ableger nämlich bereits mit einem Veröffentlichungstermin im 4. Quartal des Jahres 2017, und nimmt Vorbestellungen entgegen. Dies könnte in der Tat ein Hinweis auf den zu erwartenden Release-Zeitraum des Spiels sein, ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Entsprechende Platzhalter sind bei Online-Händlern nämlich keine Seltenheit.

Dass sich Assassin's-Creed-Fans aber unter Umständen noch länger auf den neuen Teil gedulden müssen, legte auch eine vor Monaten getätigte Aussage des Ubisoft-CEOs Yves Guillemo nahe. Der hatte nämlich in einem Interview angegeben, dass sich das Unternehmen mit dem Spiel möglicherweise sogar bis zum Jahr 2018 oder sogar noch länger Zeit lassen könnte. Damit bleibt für Fans einiges unklar bezüglich der populären Assassinen-Reihe, die uns vor nicht allzu langer Zeit noch jährlich mit einem neuen Spiel beehrte. Für kommende Neuigkeiten, Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Assassin's Creed Empire besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Via Gamestar