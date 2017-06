Assassin's Creed Origins: Setting, Season-Pass und Artwork geleakt

Ubisoft arbeitet an einem neuen Assassin's Creed, wie der Publisher vor wenigen Tagen bestätigte. Die Ankündigung ist für die E3 2017 zu erwarten. Wenige Tage vor dem Startschuss der Spielemesse in Los Angeles kursieren Fotos von einer Vorbesteller-Karte für Assassin's Creed: Origins durch das Netz - der in den vergangenen Wochen viel spekulierte Untertitel scheint sich zu bestätigen. Ebenso das Setting: Assassin's Creed 2017 führt euch mutmaßlich nach Ägypten, wie das auf den Reservierungskarten abgedruckte Artwork suggeriert.

Auf dem Bild zu sehen: Der Held, eine Sphinx, eine Ortschaft und eine Pyramide. Die offenbar über den US-Händler Target erhältliche Vorbesteller-Karte wirbt für eine Bonus-Mission und "Geheimnisse der ersten Pyramiden". Was es mit Letzteren auf sich hat, wird sich zeigen müssen. Im Live-Stream zur Ubisoft-Konferenz auf der E3 2017 erfahren wir vermutlich mehr - die Show findet am 12. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit, statt.

Doch damit nicht genug. Die über Reddit.com öffentlich gemachte Reservierungskarte gilt für die Gold-Edition von Assassin's Creed: Origins. Käufer sichern sich damit nicht nur das Hauptspiel, sondern auch ein Deluxe-Pack und Steelbook. Ein Season-Pass ist ebenfalls inbegriffen. Zu welchem Preis die Gold-Edition auf den Markt kommt, lässt sich der Reservierungskarte nicht entnehmen. Auch ein Termin ist nicht abgedruckt. Die noch fehlenden Infos dürfte Ubisoft auf der E3 2017 nachreichen. Dann dürfte sich auch herausstellen, ob die Leaks zum neuen Action-Adventure der Wahrheit entsprechen.