Assassin's Creed: Was wissen wir über den nächsten Teil?

Nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed Syndicate im Oktober 2015 gab Publisher und Entwickler Ubisoft bekannt, dass man im kommenden Jahr 2016 keinen neuen Ableger der Assassinen-Reihe veröffentlichen wird und demnach eine kurze Pause einlegen werde. In diesem Jahr könnte es aber nun wieder einen neuen Assassin's Creed-Teil geben. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder verschiedene Gerüchte und Leaks über das kommende Open-World-Spiel, die neue - allerdings unbestätigte - Informationen lieferten. Wir haben eine Zusammenfassung mit allen Details erstellt, die wir derzeit vermuten über das kommende Assassin's Creed zu wissen.

Zu den bekanntesten Gerüchten zählt derzeit das Setting des kommenden Assassinen-Abenteuer. Demnach soll die Ereignisse der Geschichte in Ägypten stattfinden. Zudem ist im Oktober 2016 ein angeblicher Screenshot eines Spiels mit dem Titel "Assassin's Creed: Empire" aufgetaucht, auf dem klar eine Pyramide zu sehen ist. Einem weiteren Leak zufolge wird der Spieler die Rolle eines "Sklaven oder Ex-Sklaven" übernehmen, der dem Assassinen Altair sehr ähnlich sehen und nicht wirklich gesprächig sein soll. Darüber hinaus soll das Entwicklerteam diesmal keinen großen Wert auf historische Genauigkeit legen, um eine Geschichte mit mehr Freiheiten erzählen zu können.

Die Spielwelt des neuen Assassin's Creed wird laut einem Insider die dreifache Größe der Karte von Assassin's Creed: Black Flag haben und soll im laufenden Spiel ohne Ladezeiten auskommen. Zudem möchte Ubisoft ein modernes Open-World-Rollenspiel entwickeln und spielerisch mehr in die Richtung von The Witcher gehen. Um in der großen Spielwelt schnell von A nach B zu kommen, sollen auch Pferde und Boote wieder in Assassin's Creed zu finden sein. Ein weiterer Bericht eines Insiders behauptet, dass der Spieler einen Adler als Freund erhält, den er sogar steuern kann.

Publisher Ubisoft hat bislang noch keinen Termin für das kommenden Assassin's Creed bekannt gegeben. Zuletzt wurde lediglich bestätigt, dass das Open-World-Spiel frühestens 2017 erscheinen wird und durchaus auch erst im Jahr 2018 veröffentlicht werden könnte. Weitere Meldungen zum nächsten Ableger von Assassin's Creed findet Ihr auf unserer Themenseite.

