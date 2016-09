Assassin's Creed Empire: Geleakter Screenshot bestätigt Ägypten-Setting

In den vergangenen Wochen kursierten immer wieder Gerüchte um ein mögliches Ägypten-Setting für das nächste Assassin's Creed-Spiel von Ubisoft. Und auch der Name "Empire" ist in diesem Zusammenhang häufiger gefallen. Nun hat die französische Internetseite "jeuxvideo.com" einen Screenshot im Internet entdeckt, der genau diese Spekulationen bestätigt. So ist im Bild nicht nur das Logo mit dem Titel "Assassin's Creed Empire" zu sehen, sondern auch eine Pyramide, die für eine Spielwelt in Ägypten spricht.

Das geleakte Bild von Assassin's Creed Empire. Quelle: Jeuxvideo Darüber hinaus kann man einen ersten Blick auf das Pause-Menü werfen, das verschiedene Funktionen und Mikrotransaktionen über einen E-Store zeigt. Der Screenshot stammt vom Rechner des Mitarbeiters Peter Tran, der wohl derzeit bei Ubisoft Montreal angestellt ist. Zudem scheint das Bild am 29. September aufgenommen worden zu sein, wie in der unteren rechten Ecke des Fotos zu sehen ist. Als Grafik-Engine kommt erneut "Anvil" in der Version 2.1 zum Einsatz, die bereits seit Beginn der Reihe für Assassin's Creed verwendet wird.

Vor rund einer Woche hat Ubisofts CEO Yves Guillemot bekannt gegeben, dass das neue Assassin's Creed eventuell erst 2018 im Handel erscheinen wird. Darüber hinaus möchte das Entwicklerteam mit dem neuen Ableger wohl einen Neustart der Serie wagen. Weitere Informationen zum kommenden Assassin's Creed findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Jeuxvideo