Assassin's Creed 3: ​Action-Adventure zum 30. Jubiläum von Ubisoft kostenlos im Dezember

Wie Ubisoft während der E3 in diesem Jahr bekannt gegeben hat, erhalten Mitglieder des Ubisoft-Clubs zur Feier des 30-jährigen Firmenjubiläums jeden Monat ein Spiel kostenlos - und zwar bis zum Ende des Jahres.

Den Abschluss dieser Aktion macht das Action-Adventure Assassin's Creed 3, welches ab Mittwoch, dem 7. Dezember, erhältlich sein wird. Wer also Mitglied des Ubisoft Clubs ist, der darf bald in die Rolle von Conner schlüpfen, der in die Wirren der Amerikanischen Revolution im späten 18. Jahrhundert gezogen wird. Connor ist ein einzigartiger Held mit indianisch-englischer Herkunft, der Ratohnhaké:ton. Nach wie steht der Krieg zwischen Assassinen und Templern im Vordergrund. Eure Aufgabe im Spiel ist es, für die Freiheit und gegen rücksichtslose Tyrannei zu kämpfen!

Ihr werdet in Assassin's Creed den den kompletten revolutionären Krieg erleben, was euch in das raue, ungezähmte Grenzland, in große Koloniestädte und auf intensive, chaotische Schlachtfelder führt, wo George Washingtons Kontinentalarmee gegen die Britische Armee kämpft. Die offene Welt und die Schleicheinlagen, die Parcours und die Kämpfe bieten euch viele Möglichkeiten, den Sieg zu erringen.