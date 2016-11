"Was ist mit diesem NPC passiert?" - Diese Frage stellten nicht nur wir uns, als die Webseite Polygon in der vergangenen Woche ein Video veröffentlichte, das die in der Ezio Collection enthaltene Neuauflage von Assassin's Creed 2 für Xbox One und PlayStation 4 einem grafischen Vergleich mit dem Originalspiel aus dem Jahr 2009 unterzog. Ein abstrus aussehender, offensichtlich fehlerbehafteter NPC stach dort aus der Menge hervor und sorgte für Belustigung und Unmut im Netz über die vermeintlich schlechte Neuauflage Ubisofts. Und während die vorherrschenden Unterschiede in der Farbgebung offensichtlich sind, hat der Youtuber SupJamChan klar gemacht: Sowohl der hässliche NPC als auch der teilweise auftretende Bug bei den Kletteranimationen sind kein Produkt einer schluderigen Neuauflage, sondern waren in dieser Form tatsächlich schon im Originalspiel enthalten.



Das Vergleichsvideo von Polygon sei demnach irreführend, prangert der YouTuber an. Bei der Ezio Collection handele es sich definitiv nicht um eine gute Neuauflage, da Ubisoft die bestehenden Fehler und Probleme schlicht übernommen habe, statt sie zu beheben - der Vorwurf, die Neuauflage sei schlechter als das Original, sei jedoch auf Grundlage der genannten Punkte unzulässig. Den Grafikfehler hat inzwischen auch Ubisoft selbst in einer Stellungnahme gegenüber Eurogamer bestätigt: "Der fragliche NPC taucht nur selten in [...] Assassin's Creed 2 auf und ist zufallsgeneriert. Das Grafikproblem stellt keine Beeinträchtigung des Kern-Gameplay von Assassin's Creed The Ezio Collection dar", so der Konzern. Ob Ubisoft möglicherweise trotzdem noch mit einem Patch nachbessern wird, ist derzeit unklar.

Quelle: YouTube, Eurogamer via Der Standard