Assassin's Creed Ezio Collection: Was ist mit diesem NPC passiert?

Seit gestern ist sie nun offiziell erhältlich, die Neuauflage der Ezio-Spiele der Assassin's Creed-Reihe für die PlayStation 4 und Xbox One - wer sich allerdings darauf gefreut hat, Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations in aufgehübschter Optik noch einmal auf den neueren Konsolen zu spielen, sollte sich womöglich auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen. Die Webseite Polygon hat nämlich auf YouTube ein Video veröffentlicht, welches die Neuauflage des zweiten Teils dem Originalspiel aus dem Jahr 2009 gegenüberstellt. Das Ergebnis: Weist die Neuauflage teilweise durchaus streitbare Unterschiede in der Farbgebung auf, offenbart sie mitunter offenbar haarsträubende Probleme und Fehler in der Klettermechanik und einen NPC, der durch sein dezent verändertes Aussehen durchaus hervor sticht im Italien des 15. Jahrhunderts.



Nachdem in diesem Jahr unter anderem bereits die mitunter halbgaren Neuauflagen BioShock: The Collection und Batman: Return to Arkham so manche Diskussion und Beschwerderunde im Internet losgetreten hatten, scheint uns Ubisoft mit Assassin's Creed: The Ezio Collection ein weiteres Remake eher unausgegorener Natur zu präsentieren - auch nach einem umfangreichen Day-One-Patch, der bereits zahlreiche Probleme in Angriff nimmt. Wer einen weiteren Grafikvergleich zwischen den unterschiedlichen Fassungen wünscht, kann sich dazu unser hauseigenes Vergleichsvideo ansehen. Für Informationen und Ankündigungen rund um die Ezio Collection haltet ihr unsere Themenseite zu Assassin's Creed 2 im Auge.

Via Kotaku