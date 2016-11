Assassin's Creed. Die Ezio Collection für Konsolen im Launch-Trailer

Am 17. November, also morgen, erscheint Assassin's Creed - The Ezio Collection für PS4 und Xbox One. Bereits heute können wir euch den offiziellen Launch-Trailer mit Szenen aus Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations präsentieren. Neben der aufpolierten Trilogie mit Draufgänger Ezio Auditore da Firenze in der Hauptrolle sind auch alle DLCs und die beiden Kurzfilme Lineage und Embers Bestandteil der Assassin's Creed - The Ezio Collection.

Was der Assassin's Creed - The Ezio Collection hingegen gänzlich fehlt, sind die Multiplayer-Modi. Wer insbesondere auf Gruppenerfahrungen wert gelegt hatte, kann sich die von Ubisoft veranschlagten knapp 50 Euro also getrost sparen. Pünktlich zum Release wird auch bereits ein erster Patch für Assassin's Creed - The Ezio Collection zum Download bereit stehen. Das Update enthält, abgesehen von den üblichen Bugfixes, auch Optimierungen für die PS4 Pro. Auf Sonys stärkerer Konsolenvariante läuft die Trilogie unter anderem in einer höheren Auflösung.

.