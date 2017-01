Asheron's Call: Warner Bros. lässt Fans das MMO nicht weiter betreiben - Kampf geht weiter

Am 31. Januar schließen sich die Pforten des altehrwürdigen MMORPGs Asheron's Call nach rund 18 Jahren. Doch Fans kämpfen und würden alles dafür tun, dass der Betrieb fortgesetzt werden kann.

Daher fand sich die Community zusammen und gründete die "Save Asheron's Call"-Kampagne. Mit dieser will man den Publisher Warner Bros. dazu bringen, die Rechte an Asheron's Call an die Fans zu verkaufen, sodass sich diese weiter um den Betrieb des MMOs kümmern können und es weiterlaufen kann. Doch bisher ohne Erfolg. Warner Bros. werden das Spiel nicht selbst weiter betreiben und wollen die Rechte nicht an eine andere Partei abtreten.

Doch die Fans geben nicht auf und wollen es weiter versuchen. Aktuell sieht es aber so aus, als würden die Server am 31. Januar für immer abgeschaltet werden. Dann geht es Asheron's Call wie Star Wars Galaxies, dessen Pforten sich im Juni 2011 schlossen. Auch hier haben die Proteste der Fans nichts genützt. Das Spiel blieb abgeschaltet. Ob die Fans von Asheron's Call doch noch etwas erreichen können, wird sich noch herausstellen, momentan sieht es aber nicht gut aus.

Quelle: PCGamer