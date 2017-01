Asheron's Call: MMO schließt seine Pforten - 74-Jähriger nimmt Abschied

Die verantwortlichen Entwicklerteams für verschiedene MMORPGs von Turbine verlassen das Unternehmen und werden in Zukunft als Independent-Studio weiterarbeiten. Während Spiele wie Herr der Ringe Online und Dungeons and Dragons Online weiterlaufen, werden die Server der Online-Rollenspiele Asheron's Call und Asheron's Call 2 Ende Januar endgültig heruntergefahren. Asheron's Call wurde im Jahr 1999 veröffentlicht und erhält seit knapp drei Jahren keine neuen Inhalte mehr. Zu Beginn der 2000er-Jahre spielten über 120.000 Menschen aktiv das MMORPG. Nach über 17 Jahren ist nun aber Schluss mit dem Titel.

Im Reddit-Forum wurde nun ein Video veröffentlicht, in dem ein 74 Jahre alter Mann zu sehen ist, der bereits seit Beginn von Asheron's Call im Jahr 1999 aktiv dabei ist. Nun muss der MMORPG-Veteran jedoch Abschied von seinem Online-Rollenspiel nehmen und präsentiert im Video seine Charaktere und spricht über die Erfahrungen, die er in Asheron's Call in den vergangenen Jahren gesammelt hat. Seine Enkelin - die das Video auch aufgenommen hat - ist sehr traurig darüber, dass ihr Großvater ein Spiel verliert, das ihm so viel bedeutet. Mittlerweile befinden sich beiden auf der Suche nach einem neuen Spiel für den Gamer-Opa. Das wird allerdings nicht ganz so einfach, denn im Video sagt der 74-Jährige: "Alles andere sieht nach Mist aus - im Vergleich zu diesem Spiel.". Das Video wurde mittlerweile über 425.000 Mal auf YouTube angeklickt.



Quelle: Reddit