Arnold Schwarzenegger über Terminator 6, Conan und Twins 2

Arnold Schwarzenegger ist ein vielbeschäftigter Schauspieler und hat derzeit einige heiße Eisen im Feuer. Nun sprach er auf dem Cannes-Filmfest über seine kommenden Projekte.

Schwarzenegger erklärt, dass er erst kürzlich mit Regisseur James Cameron über einen weiteren Teil in der Filmreihe Terminator sprach. Cameron erhält 2019 die Filmrechte an der Serie zurück und plant bereits einen neuen Teil. Allerdings wird er hierbei aufgrund seiner Arbeit an der Avatar-Serie nur als Produzent fungieren. Regie führt dieses Mal Tim Miller (Deadpool). Laut Arnold Schwarzenegger hat James Cameron sehr gute Ideen, wie die Filmreihe fortgeführt werden soll und er sei definitiv wieder mit an Bord. Allerdings verriet er nicht, wie groß seine Rolle im neuen Film ausfallen wird. Angeblich soll der neue Teil die Serie zu einem echten Abschluss führen.

Schwarzenegger sprach überdies über die Zukunft der Conan-Reihe. Nachdem die Rechte der Marke kürzlich an Conan Properties zurückgingen, lag der geplante Film "The Legend of Conan" erst mal auf Eis. Doch laut Schwarzenegger nimmt das Projekt derzeit wieder an Fahrt auf. Der Film soll nach wie vor gedreht werden und das Drehbuch befindet sich aktuell in Arbeit.

Auch über einen weiteren neuen Film sprach der Schauspieler. Nämlich über die Fortsetzung der Komödie Twins - Zwillinge aus dem Jahr 1988. Das Drehbuch zu Triplets (Drillinge) soll im kommenden Monat fertiggestellt werden. Neben Arnold Schwarzenegger wird wieder Danny DeVito zu sehen sein. Beide bekommen dieses Mal mit, dass sie noch einen weiteren Bruder haben, gespielt von Eddie Murphy. Angeblich soll es nicht mehr lange dauern, bis die Dreharbeiten beginnen.

