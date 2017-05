Nintendo hat in der vergangenen Nacht im Rahmen einer weiteren Direct-Webshow neue Einzelheiten zu Arms preisgegeben. Die vielleicht wichtigste Bekanntmachung: Bereits vor Release können alle Switch-Besitzer den neuartigen Mix aus Kampfspiel und Shooter kostenlos ausprobieren. Ende Mai lädt Nintendo zum "Global Testpunch". Arms kann dann für einen noch unbekannten Zeitraum heruntergeladen und online gegen andere gespielt werden. Erscheinen wird Arms dann am 16. Juni, exklusiv für Nintendo Switch.

Ebenfalls während der übrigens knapp 25 Minuten dauernden Nintendo Direct wurden die zahlreichen Features vorgestellt, die Arms zu bieten hat. So wird es in der finalen Version "Dutzende" von Charakteren mit jeweils wiederum verschiedenen Attributen geben, die zudem noch upgegradet werden können. Außerdem sind zahlreiche Spielmodi vorhanden, beispielsweise "Kampf", "Teamkampf", "Hundertkampf", "Grand Prix", "Volleyball" und "Basketball". Und dabei wird es nicht bleiben. Infolge der Veröffentlichung will Nintendo mehrere Gratis-Updates nachschieben. Viele weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Arms.