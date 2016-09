iOS 10: Porno-Gifs in iMessage - böse Überraschung für achtjähriges Mädchen

Das kürzlich veröffentlichte Betriebssystem-Update iOS 10 bereitete Apple nicht nur in Form teilweise unbrauchbar aktualisierter iPhones Probleme: Wie die Seite Deadspin berichtet, hat der Apfel-Konzern inzwischen mit äußerst prekären Komplikationen zu kämpfen. Als neues Feature für iMessage führte iOS 10 nämlich eine Gif-Suche ein, die sich jetzt offenbar als äußerst problematisch herausstellt. Naturgemäß sperrte Apple gewisse Suchbegriffe, um zu verhindern, dass die Geräte anrüchiges, pornografisches Material ausspucken: Diverse offensichtliche Kandidaten landeten schon vor der Veröffentlichung der neuen Firmware auf der schwarzen Liste, doch dabei übersah Apple offenbar die Möglichkeit, das andere, im Grunde harmlose Worte ebenfalls zu ungewünschtem Bildmaterial führen können.

Das musste dafür offenbar ausgerechnet ein achtjähriges Mädchen kürzlich herausfinden: Die Mutter des Kindes beschrieb in einer E-Mail an The Verge, dass das Kind in einer Nachricht an ihren Vater mit einem "sehr expliziten Bild" konfrontiert wurde, das eine Frau zeigt, die "Oralsex mit einem gut ausgestatteten Mann hat". Die Mutter habe ihrer Tochter das Telefon umgehend abgenommen und überprüft: Selbstverständlich hatte die Tochter nicht explizit nach pornografischem Bildmaterial ausschau gehalten - das Bild ist offenbar bei Verwendung des im Grunde harmlosen Wortes "huge" (riesig, gewaltig...) aufgetaucht.

Inzwischen befindet sich Apple in einem verzweifelten Kampf, möglichst viele der anrüchigen Gif-Fallen aus dem System zu tilgen und setzt etliche Worte auf die schwarze Liste, die auch nur irgendwie unerwünschtes Bildmaterial zum Vorschein bringen könnten, darunter beispielsweise das Wort "bounce" und andere im Grunde harmlose Begriffe. Ob das dem Konzern bei der Fülle der infrage kommenden Begrifflichkeiten möglich sein wird, ist fraglich. Für Informationen zum neuen iPhone 7 besucht ihr unseren entsprechenden Artikel, für alles Weitere rund um Apple haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

