Apple iOS 11: Liste mit Features offenbar geleakt - Facetime & Stromsparmodus

Für kurze Zeit war offenbar eine längere Liste mit Features online, die verschiedene Features von Apples bald anstehendem neuen Betriebssystem iOS 11 beinhaltete. Dies berichtet das Portal wccftech. Das Posting auf der Diskussionsplattform Reddit ist inzwischen allerdings wieder gelöscht worden. Es ist daher auch unklar, ob es sich tatsächlich um einen Leak oder nur um einen Scherz handelt. Der betreffende Nutzer namens cyanhat hatte behauptet, die Liste sei an Entwickler gerichtet gewesen, um schon vorab darüber zu informieren, mit welchen neuen Features man rechnen könne. Dies ist schließlich nicht unwichtig, wenn es um die Entwicklung neuer oder um das Anpassen vorhandener Apps geht, die natürlich möglichst schon vor dem Release von iOS 11 betriebsbereit sein sollten. Offiziell will Apple erst im Juni erste Details zum neuen iOS 11 bekanntgeben.

iPhone 7 Plus Quelle: Apple Eines der im Leak genannten Features, die iOS 11 angeblich bieten soll, ist ein Telefonchat mit bis zu fünf Teilnehmern gleichzeitig über Apples Facetime. Ebenso soll Facetime zur Standardapp werden, wenn man einen anderen Apple-User anruft, da durch die Audioroutine in Facetime die Sprachqualität höher als über einen Standardanruf sein soll. Auch für die App Wallet, mit der Käufe durchgeführt und verwaltet werden können, soll eine große Generalüberholung erfolgen. Des Weiteren soll es laut dem Leak einen automatischen Stromsparmodus geben, der sich an das Nutzerverhalten anpasst.