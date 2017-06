Apple hat auf der WWDC (Apples World Wide Developer Conference) einen Lautsprecher vorgestellt, der gleichzeitig über sechs eingebaute Mikrofone auch Sprachbefehle mit Hilfe von Apples Eingabesoftware Siri erkennen kann. Ohnehin wird der Lautsprecher komplett per Sprache gesteuert, da er keinerlei Schalter besitzt. Der Name des Lautsprechers, der auch schon auf der Apple-Homepage zu finden ist: HomePod. Somit hat nun auch Apple mit Amazon und Google gleichgezogen, die ja mit Amazon Echo und Google Home ähnliche Systeme auf den Markt brachten. Der HomePod ist natürlich auch mit Apple-Diensten wie iMessage, HomeKit und Apple Music kompatibel. Über Apple Music lassen sich also persönliche Playlisten oder auch ausgewählte Songs über den HomePod abspielen.

Apple Homepod in der Seitenansicht Quelle: Apple.com Die Nutzung von Apples HomeKit eröffnet die Option, kompatible Produkte für den Haushalt über den Lautsprecher zu steuern, beispielsweise Rollläden herunterzufahren oder die Heizung höher zu drehen. Durch die Sprachsoftware Siri kann der Nutzer zudem jederzeit Fragen an den HomePad stellen, zum Beispiel nach dem Wetter, Sportergebnissen oder auch Fragen zu einem Song, der gerade abgespielt wird. Vom Design her erinnert der zylinderförmige HomePod ein wenig an einen überdimensionalen In-Ear-Kopfhöreraufsatz und misst in der Höhe 17,2 Zentimeter, der Durchmesser beziehungsweise die Breite beträgt 14,2 Zentimeter. Der HomePod soll im Dezember in den USA für 349 Dollar erhältlich sein.