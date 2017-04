Apple: vermutlich kein Support für 32-Bit-Apps in iOS 11

Das vermutlich zusammen mit den neuen iPhones der achten Generation erscheinende iOS 11 wird offenbar keine 32-Bit-Apps mehr unterstützen. Dies wurde unter anderem durch einen bekannten Programmierer und Entwickler bekannt, wie das Portal wccftech berichtet. Die Aussagen stammen vom irischen Entwickler Steven Troughton-Smith, der auf Apps für iPhones sowie auch auf Jailbreaks spezialisiert ist. Auf Twitter schrieb Troughton-Smith, dass das neue iOS 11 keinerlei Unterstützung für 32-Bit-Apps haben wird. Gängig ist mittlerweile ohnehin die Verwendung von 64-Bit für Apps, aber sollten die Aussagen zutreffen, würden Apps, die nur in 32-Bit programmiert wurden, mit dem neuen iOS 11 vermutlich überhaupt nicht mehr nutzbar sein.

iPhone 7 Quelle: Apple Zwar laufen viele 32-Bit-Apps aktuell noch ohne Probleme mit dem aktuellen iOS 10.2.1, aber hier werden Nutzer beim Starten einer 32-Bit-App darauf hingewiesen, dass der Entwickler der App für ein Update sorgen solle, um die Kompatibilität zu gewährleisten. In der Beta-Version von iOS 10.3 wird es noch deutlicher, denn hier besagt ein neuer Hinweis sogar, dass die soeben gestartete (32-Bit-)App in künftigen iOS-Versionen nicht mehr funktionieren wird. Das Portal wccftech berichtet ebenfalls, dass Apple offenbar im App-Store aufräumt, um einen gewissen Qualitäts- und Kompatibilitäts-Standard zu erhalten. Apple habe bereits über 50.000 brachliegende oder fehlerhafte Apps aus dem Angebot gestrichen. Vermutlich werden also früher oder später auch alle Apps aus dem Appstore verbannt werden, die nur auf 32 Bit basieren.