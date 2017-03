Auch wenn es derzeit rund um Samsungs Galaxy S8-Smartphones viele Schlagzeilen gibt, da der Release offenbar innerhalb der nächsten Wochen erfolgt, sorgt auch Apple für Neuigkeiten. So hat Apple unter anderem ein neues iPad veröffentlicht sowie eine rote Version des iPhone 7 und iPhone 7 Plus ins Sortiment aufgenommen, deren Aufpreis im Vergleich zu anderen Farbvarianten der AIDS-Hilfe zu Gute kommt. Und auch zur achten Generation der iPhones, mit dem der 10. Jahrestag der iPhone-Historie gefeiert werden soll, gibt es immer wieder Neuigkeiten, Gerüchte und Leaks. Wie das Portal wccftech berichtet, haben nun Analysten der Bank of America verraten, dass Apple das iPhone 8 etwa mit einer aus Glas verkleideten Rückseite ausstattet.

In Einzelteile zerlegtes iPhone 7. Quelle: IHS Zudem soll je nach Modell entweder ein Aluminiumrahmen oder ein Rahmen aus rostfreiem Stahl verwendet werden, der um das Display herumführt. Das Display soll laut der Quelle ein OLED-Display sein - dies bietet einige Vorteile, nämlich zum einen gute Kontrastwerte, zum anderen aber auch eine sehr dünne Bauweise, die eine Hintergrundbeleuchtung obsolet macht. Bei vielen anderen Handys gibt es bereits OLED-Displays, und zwar meist mit der von Samsung leicht modifizierten AMOLED-Technik. Beim iPhone 8 käme erstmals eine OLED-Technik bei einem Apple-Produkt zum Einsatz - Ausnahme sind einige Apples Watches, die auch schon mit OLED arbeiten. Die Displays für das iPhone 8 soll dann zumindest in der ersten Phase der Produktion vermutlich ausgerechnet Apples größter Konkurrenz Samsung liefern, da ansonsten aktuell nur wenige andere Kapazitäten für die OLED-Produktion zur Verfügung stehen. Mit einer Veröffentlichung der iPhone 8-Modelle wird im Herbst gerechnet.