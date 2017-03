Rund um Apples iPad-Tablets gibt es Gerüchte. Es sollen nämlich möglicherweise noch in diesem Monat neue Varianten in den Handel kommen, worauf Daten eines Marktanalysten hindeuten - dies berichtet das Portal 9To5Mac. Die Firma Fiksu, die auf Marketing und Marktanalysen für mobile Endgeräte spezialisiert ist, weist nämlich vier neue iPad-Modelle in ihrer Datenbank auf, und zwar mit den internen Bezeichnungen iPad 7.1 bis 7.4. Auf den Geräten soll iOS in der Version 10.3 im Betastatus gelaufen sein - iOS 10.3 könnte noch im März für Applenutzer verfügbar sein. Aber auch Vorversionen des nächsten iOS 11, dessen Release allerdings erst im Herbst erwartet wird, sind auf den in den Datenbanken aufgetauchten Geräten erkannt worden.

Apple iPadPro 7 Quelle: Apple Möglicherweise handelt es sich bei den neuen Tablets um die neuen iPad Pro-Modelle, über die schon im Vorfeld spekuliert wurde. Die aktuellen iPad-Pro-Varianten tragen interne Codenamen, die eine 6 als erste Ziffer tragen wie beispielsweise 6.1. Die Informationen von Fiksu basieren wiederum auf Daten, die durch von Fiksu angebotene Apps an den Analysten gesendet werden - vereinfacht gesagt: Nutzer, die die offenbar neuen iPads testen, übertragen Daten an Fiksu, die eine Identifizierung des Gerätes inklusive des internen Codenamen wie 6.1 oder 7.3 zulassen. Im September 2016 tauchten die ersten 7.x-Modelle in Fiksus Datenbank auf, die Anzahl steigerte sich in den letzten Monaten immer weiter, so dass ein baldiger Release wahrscheinlich erscheint. Der weiter oben genannte Termin, also ein Release noch in diesem Monat, ist allerdings optimistisch gewählt - andere Quellen gehen davon aus, dass nicht vor Mai oder Juni mit den neuen Tablets zu rechnen sei.