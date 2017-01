Apocalypse Now: The Game - Erste Szenen aus einem Prototypen

28.01.2017 um 13:15 Uhr Hier könnt ihr euch einen ersten kurzen Teaser zu Apocalypse Now: The Game ansehen. Der Clip enthält keinerlei echte Gameplay-Szenen. Das aufgenommene Material stammt aus einem Prototypen. Apocalypse Now - The Game soll via Crowdfunding finanziert werden. Die entsprechende Kampagne bei Kickstarter läuft bereits. Erscheinen soll Apocalypse Now: The Game erst 2020.

