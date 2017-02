Apocalypse Now: The Game wird bei Kickstarter scheitern, sofern nicht noch ein mittelgroßes Wunder geschieht. Das steht jetzt schon so gut wie fest, neun Tage vor Ende der Crowdfunding-Kampagne. Von den mindestens erhofften 900.000 Dollar wurde bislang lediglich ein knappes Fünftel von den Backern zugesagt. Das Aus von Apocalypse Now: The Game ist damit aber keineswegs besiegelt. Das hinter der Filmadaption stehende Studio Erebus hat nämlich eine alternative Finanzierungskampagne auf der neu eingerichteten Webseite ApocalypseNow.com ins Leben gerufen, ähnlich wie im Fall von Star Citizen. Die neue Zielsumme: satte 5 Millionen Dollar!

Wer, angesichts des Vorbildes durchaus verständlich, auf einen Shooter hofft, sollte für Apocalypse Now: The Game allerdings nicht backen. Stattdessen soll es sich um ein Rollenspiel mit Horror-Elementen handeln. Erebus selbst charakterisiert sein überaus ambitioniertes Projekt als "Fallout: New Vegas auf LSD". Kein Wunder, arbeiten an Apocalypse Now: The Game doch zahlreiche Branchenveteranen mit, die bereits bei dem Endzeit-Rollenspiel aus dem Hause Obsidian Entertainment ihre Hände mit im Spiel hatten. In der Mache ist Apocalypse Now: The Game bislang nur für den PC. Für Konsolenumsetzungen (PS4, Xbox One) existieren bei Kickstarter zwar Stretchgoals. Ob diese aufgrund des anzunehmenden Scheiterns der Kampagne noch realisiert werden, bleibt aber abzuwarten. Erscheinen soll Apocalypse Now: The Game erst im Jahr 2020. Vorausgesetzt natürlich, die Finanzierung kann doch noch gestemmt werden.

Quelle: Kickstarter