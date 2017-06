Anthem: Bioware plant 10 Jahre lang neuen Content

Der Gameplay-Trailer zu Biowares neuem Online-Shooter-RPG Anthem begeisterte während der E3. Der Fokus des Spiels liegt auf kooperativer Action in einer offenen Spielwelt - auch, wenn man das Spiel sogar alleine spielen kann -, während es aber auch Storyabschnitte gibt, die eine für Bioware typische Geschichte erzählen sollen.

Momentan sind noch viele Fragen offen, was das Spiel angeht, das wie eine Art Destiny mit mehr Story anmutet. Doch Bioware und auch Publisher Electronic Arts sind voll vom Konzept überzeugt. So sehr, dass EAs Patrick Söderlund während der E3 erklärte, Bioware würde mit Anthem eine 10-jährige Reise planen. Das heißt, dass die Entwickler Content für 10 Jahre erstellen wollen, wodurch Spieler jede Menge in Anthem erleben werden.

Wie genau dies umgesetzt wird, ob es um gesetzt wird und vieles mehr zu Anthem erfahren wir hoffentlich in der nächsten Zeit. Das Action-RPG soll im kommenden Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

