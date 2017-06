Anthem: Singleplayer-Inhalte, Setting & Kämpfe - neue Infos

BioWares Game Director Jonathan Warner sprach gestern während des YouTube-Live-Events zur E3 2017 noch ein wenig genauer über Anthem, das kommende Action-Rollenspiel Mass Effect-Macher. Die Open World, die man im ersten Anthem-Trailer sieht, lässt sich demnach frei bereisen - alleine oder mit Freunden. Der Übergang zwischen Single- und Multiplayer sei fließend. Es sei jedoch auch möglich, das Spiel komplett alleine durchzuspielen, wie Lead Designer Corey Gaspur später auch noch auf Twitter bestätigte.

Will it be single-player friendly? — Cipher Nine (@Cipher_Nine) 11. Juni 2017



Die im Trailer gezeigte Siedlung oder Stadt sei ein Hub für die Spieler und gleichzeitig einer der letzten Rückzugsorte für die Menschen in der Welt von Anthem - sie stehen am Ende der Nahrungskette. Spieler übernehmen die Rolle der letzten Helden die sich trauen, die Sicherheit der Mauern zu verlassen um die Welt außerhalb des eigenen Heims zu erkunden. Dabei treffen sie auf eine ganze Reihe von Kreaturen, welche mit unterschiedlichen Taktiken bekämpft werden müssen. Hilfreich sind dabei eine große Auswahl an Gewehren und anderen Gadgets, die in Anthem zur Verfügung stehen sollen. Eine "großartige BioWare-Story" soll sich wie ein roter Faden durch das Open-World-Abenteuer ziehen.

Bioware plant eine lange Lebensdauer für das neueste Projekt. So sei die Spielwelt in einer Art und Weise gebaut, dass sie immer wieder erweitert werden könne. Das soll dazu führen, dass Spieler immer wieder zu Anthem zurückkehren. Ein Release ist für 2018 geplant. Für weitere spannende Inhalte von der E3 könnt ihr euch einen unserer verschiedenen Livestreams anschauen.

Quelle: Youtube Live Coverage