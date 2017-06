Anthem: Alles Wichtige zur neuen Bioware-Marke im Video

Vor einigen Tagen enthüllte das Entwicklerteam von Bioware und Publisher Electronic Arts im Rahmen des EA Play-Events zur E3 2017 das neue Action-Rollenspiel Anthem. Einen Tag später zeigte Microsoft im Rahmen der hauseigenen E3-Konferenz erstes ausführliches Gameplay zum Open-World-Titel der Mass Effect-Macher.

In unserem neuen Video haben wir für euch alle wichtigen Fakten und Informationen zum kommenden Anthem zusammengefasst. Unter anderem gibt es dabei einen weiteren Blick in das Gameplay des Spiels. Das entsprechende Video könnt ihr euch hier anschauen.



Die verschiedenen Aktivitäten des Action-Rollenspiel können alleine oder gemeinsam gespielt werden. Der Übergang ist dabei vollkommen fließend, wie das Team in einem Interview mitteilte. Das Studio Bioware war in den vergangenen Jahren für Spiele wie Mass Effect: Andromeda, Dragon Age: Inquisition und Star Wars: The Old Republic verantwortlich. Anthem ist derzeit für einen Release im Herbst 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorgesehen.