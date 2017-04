Nach beinahe zwei Jahren völliger Funkstille gibt es mal wieder ein neues Lebenszeichen von Ancestors: The Humankind Odyssey. Das Open-World-Spiel mache gute Fortschritte, heißt es auf der Facebook-Seite von Entwickler Panache Digital. Als Beweis liefern die Franzosen ein neuen Teaser-Trailer mit, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt. Der kurze Clip versetzt uns 10 Millionen Jahre in Vergangenheit und nach Afrika.

Ancestors: The Humankind Odyssey ist das neue Projekt von Patrice Désilets, dem Schöpfer von Ubisofts Erfolgsserie Assassin's Creed. Wirklich viele Details gibt es nach wie vor nicht. Die Story soll eine große Rolle spielen, Gewalt hingegen eine eher untergeordnete. Außerdem soll Ancestors: The Humankind Odyssey in einer großen Open-World spielen und episodenweise erscheinen. Folge 1 könnte also in Afrika spielen. Im laufenden Jahr will uns Panache aber fortlaufend mit Neuigkeiten zu Ancestors: The Humankind Odyssey versorgen.