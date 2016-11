Amazon Cyber Monday 2016: Schnäppchen-Tipps am Freitag - PS4 Pro, Xbox One S, Spiele

25.11.2016 um 10:12 Uhr Der Amazon Cyber Monday 2016 startet in den Freitag: Am 25. November 2016 sind unter anderem fünf PS4 Pro-Bundles im Preis reduziert. Zum Preis von 399 Euro erhalten Käufer beispielsweise neben der neuen Konsole auch die Steelbook-Edition von FIFA 17 dazu. In den Tagesangeboten warten außerdem Warcraft: The Beginning auf Blu-ray und attraktive Xbox One S-Bundles. Wir fassen die Highlights des Tages zusammen - inklusive der besten Blitzangebote beim Cyber Monday.