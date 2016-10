Amazon bald als Internetanbieter?

Wie es aussieht möchte der Internet-Riese Amazon nun auch den europäischen Internet-Markt aufmischen. Verschiedenen Berichten aus den USA zufolge, plant das Unternehmen nämlich den Einstieg als Internetanbieter in Europa. Demnach möchte Amazon in naher Zukunft unterschiedliche Pakete einführen, die neben dem Premium-Dienst Amazon Prime auch einen zusätzlichen Internetzugang anbieten. Dabei handelt es sich nicht um Kooperationen mit anderen Unternehmen - Amazon möchte in diesem Fall als eigener Anbieter auftreten. Diese Informationen stammen von einem exklusiven Bericht der amerikanischen Internetseite The Information.

Weitere Details zu dem möglichen Vorhaben von Amazon gibt es bislang jedoch nicht. Aus dem Bericht geht ebenfalls nicht hervor, in welchen Länden das Unternehmen diese Art von Paketen veröffentlichen möchte. Amazon könnte mit dem Einstieg in den Internet-Markt die Angebote von Amazon Prime mit Video- und Musik-Streaming direkt mit einem passenden Internetanschluss bündeln und so ein passendes Komplett-Paket für den Kunden anbieten. Informationen zu einer möglichen Preisgestaltung gibt es noch nicht. Amazon hat sich bislang noch nicht zu den veröffentlichten Berichten geäußert.

Quelle: The Information (Paywall) / Winfuture