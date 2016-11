Amazon Cyber Monday: Deal-Tipps am Mittwoch - PS4 Slim Bundles, PC-Spiele, LED-Monitore

Der Amazon Cyber Monday 2016 startet in den Mittwoch: Auch 23. November lockt der Online-Shop mit Tausenden Angeboten. Zur besseren Übersicht fassen wir nachfolgend die besten Deal-Tipps zusammen - aus den Bereichen Spiele, Film und Technik. In den Angeboten des Tages befinden sich etwa aktuelle PS4-Bundles. Die PlayStation 4 Slim mit 1-TB-Festplatte, zwei Controllern sowie den beiden Spielen Call of Duty: Infinite Warfare und Dishonored 2 kostet heute nur 329 Euro. Die Angebote des Tages laufen bis Mitternacht. Welche Blitzangebote heute auf euch warten, erfahrt ihr in der nachfolgenden Übersicht ebenfalls. Bei den Blitzangeboten solltet ihr schnell zugreifen, denn die sind lediglich verfügbar solange der Vorrat reicht - manche Schnäppchen können innerhalb weniger Minuten vergriffen sein.

Aktive Mitglieder von Amazon Prime erhalten 30 Minuten früheren Zugriff auf die Blitzangebote. Entsprechend geben wir nachfolgend die Uhrzeiten für Mitglieder des kostenpflichtigen Dienstes an. Kunden ohne den Amazon-Dienst erhalten 30 Minuten später Zugriff auf die Angebote. Zu welchen Preisen die Artikel verfügbar sind, steht erst zu Beginn der Blitzangebote fest. Die vollständige Übersicht mit weiteren Tagesangeboten auf Amazon.de findet ihr wie gewohnt in unserem umfangreichen und stets aktualisierten Schnäppchenführer. Wichtig: Bei den folgenden Links handelt es sich um sogenannte Referral-Links.

Amazon Cyber Monday 2016: Angebote des Tages am 23. November 2016



PlayStation 4 - Slim Konsole (1TB) Call of Duty: Infinite Warfare + 2 DualShock 4 Controller - für 299 Euro

PlayStation 4 - Slim Konsole (1TB) inkl. Call of Duty: Infinite Warfare + 2 Controller + Dishonored 2 - für 329 Euro

Audio-Produkte von Sony bis zu 63 Prozent reduziert, darunter Kopfhörer und Lautsprecher

Benq Bestseller Monitore bis zu 20 Prozent reduziert

Projektoren bis zu 23 Prozent reduziert

Amazon Cyber Monday: Blitzangebote am Mittwoch



Samsung LC27F396FHUXEN 27 Zoll LED Monitor (beginnt um 9:30 Uhr)

LG 22M47VQ-P 54,6 cm (21,5 Zoll) Monitor (beginnt um 10:00 Uhr)

JVC 49 Zoll Fernseher Full HD (beginnt um 11:30 Uhr)

24: Live Another Day auf Blu-ray (beginnt um 12:10 Uhr)

Yamaha RX-V581 MusicCast AV-Receiver (beginnt um 15:05 Uhr)

Sherlock Staffel 3 auf Blu-ray (beginnt um 17:10 Uhr)

Xbox One 500 GB mit Quantum Break (beginnt um 18:00 Uhr)

Xbox One 1 TB mit Spielewahl: Tomb Raider, Forza 6 Halo MCC oder Rare Replay (beginnt um 18 Uhr)

Batman: Arkham Knight Special Steelbook Edition für Xbox One (beginnt um 19:10 Uhr)

Angebote aus dem Bereich Games

Watch Dogs PC für 5 Euro

GTA 5 PC für 24,99 Euro

The Witcher 3: Wild Hunt PC für 14,99 Euro

Xbox Live und EA Access 12 Monate für 64,49 Euro

FIFA 17 Punkte Karten (12000, 2200, 4600)

... und vieles mehr!