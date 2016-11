Amazon Cyber Monday 2016: Schnäppchen-Tipps am Montag - Ultra-HD-TVs, Spiele, Blu-rays

28.11.2016 um 10:47 Uhr Der Amazon Cyber Monday 2016 geht in die finale Phase: Auch am letzten Schnäppchen-Tag sind Tausende Artikel im Preis gesenkt. In unserer Übersicht stellen wir die besten Deals zusammen - wie gewohnt aus den Bereichen Spiele, Filme und Technik. In den Angeboten des Tages befinden sich am 28. November 2016 unter anderem Ultra-HD-Fernseher, Game of Thrones auf Blu-ray, Xbox One S-Bundles und jede Menge Games. Auch ein Blick auf die heutigen Blitzangebote kann sich lohnen.