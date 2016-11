Amazon Cyber Monday 2016: Deal-Tipps am Dienstag - Konsolen, Serien, Monitore

22.11.2016 um 09:35 Uhr Der Amazon Cyber Monday startet in den Dienstag: Auch am 22. November 2016 sind Tausende Artikel im Preis reduziert. Zum besseren Überblick fassen wir an dieser Stelle eine Auswahl der besten Deals aus den Bereichen Spiele, Filme und Technik zusammen. Zu den Highlights des Tages zählen reduzierte PS4-Konsolen, AV-Receiver von Denon, Nintendo-Produkte und Full-HD-Fernseher. Welche Blitzangebote heute auf euch warten, erfahrt ihr im Artikel zum Amazon Cyber Monday 2016 ebenfalls.