Amazon Cyber Monday 2016: Deal-Tipps am Montag - 4K-TVs, Spiele, Blu-rays

Amazon startet die beliebte Cyber Monday-Woche. Auch in diesem Jahr lockt der Online-Händler mit Tausenden Angeboten aus allen möglichen Bereichen. In unserer nachfolgenden Übersicht stellen wir eine Auswahl der jeweils besten Angebote des Tages zusammen - aus den Rubriken Videospiele, Filme und Technik. Zu beachten gilt: Täglich ab 6 Uhr gibt es im Fünf-Minuten-Takt neue Angebote. Womöglich solltet ihr schnell zugreifen, denn die Blitzangebote sind lediglich verfügbar solange der Vorrat reicht - manche Schnäppchen können innerhalb weniger Minuten vergriffen sein.

Mitglieder von Amazon Prime erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote. Die nachfolgend angegebenen Uhrzeiten gelten für Prime-Mitglieder des Online-Shops. Kunden ohne die kostenpflichtige Amazon-Mitgliedschaft erhalten 30 Minuten später Zugriff auf die Angebote. Zu welchen Preisen die Artikel verfügbar sind, steht erst zu Beginn der Blitzangebote fest. Die vollständige Übersicht mit weiteren Tagesangeboten auf Amazon.de findet ihr wie gewohnt in unserem Schnäppchenführer. Wichtig: Bei den folgenden Links handelt es sich um sogenannte Referral-Links.

Amazon Cyber Monday am 21. November 2016

Spieler sollten heute einen Blick in den Videospiele-Bereich von Amazon.de werfen. Am 21. November sind zahlreiche Videospiele um bis zu 50 Prozent im Preis reduziert. Mit dabei sind Highlights wie FIFA 17, Titanfall 2, NHL 17, XCOM 2 und Call of Duty: Infinite Warfare. Um Blitzangebote handelt es sich hier übrigens nicht: Die teilnehmenden Videospiele sind bis Mitternacht im Preis gesenkt. Wer einen passenden Fernseher sucht, sollte in der TV-Rubrik vorbeischauen. Denn dort sind 4K-Modelle von LG im Preis reduziert - es winken Nachlässe von bis zu 50 Prozent. Film-Fans schauen sich in der Blu-ray-Rubrik um: Bis zum 28. November 2016 lassen sich zehn Blu-rays für 50 Euro erwerben.

Highlights am 21. November 2016

FIFA 17 für 34,97 Euro (PS3, PC, Xbox 360)

Call of Duty: Infinite Warfare für 34,97 Euro (PC), 39,97 Euro auf PS4 und Xbox One

Mafia 3 Steelbook für 33,97 Euro (PC), 34,97 Euro für PS4

XCOM 2 für 29,97 Euro (PS4, Xbox One)

Titanfall 2 für 29,97 Euro (PC), 29,97 Euro für PS4 und Xbox One

NBA 2K17 für 29,97 Euro (PC), 34,97 Euro für PS4 und Xbox One

WWE 2K17 für 34,97 Euro (PS4, Xbox One)

GTA 5 für 39,97 Euro (PS4, Xbox One), 29,98 Euro für PC

Overwatch Collector's Edition für 74,97 Euro (PS4, Xbox One)

Angebot der Woche: 10 Blu-rays für 50 Euro

Der Polarexpress

Uhrwerk Orange

Interview mit einem Vampir

Im Auftrag des Teufels

... und viele mehr

Angebot des Tages: UHD/4K-Fernseher von LG bis zu 50 Prozent im Preis reduziert

Auswahl der Blitzangebote am 21. November 2016

Samsung S22F350FHU 54,6 cm (22 Zoll) Monitor für 87 Euro (beginnt 9:00 Uhr)

Samsung Gear Virtual Reality für 79 Euro (endet 13 Uhr)

Mortal Kombat XL für PS4 (beginnt um 9:40 Uhr)

Dirt Rally Legend Edition für PS4 (beginnt um 9:55 Uhr)

Razer BlackWidow Chroma Tastatur (beginnt um 10 Uhr)

Star Trek - Raumschiff Enterprise - Staffel 1 bis 3 auf Blu-ray (beginnt um 10:55 Uhr)

Divinity Original Sin - Enhanced Edition für PS4 (beginnt um 14:45 Uhr)

Better Call Saul - Die komplette zweite Staffel auf DVD (beginnt um 15 Uhr)

Rise of the Tomb Raider für PS4 (beginnt um 17:35 Uhr)

This War of Mine: The Little Ones für PS4 (beginnt um 18:20 Uhr)