Amazon Go: Supermarkt ohne Kasse - Amazon stellt neues Konzept vor

Amazon stellt seine Idee für den Supermarkt der Zukunft vor. Mit Amazon Go will der Online-Händler fortan auch den Einzelhandel revolutionieren. Im nachfolgenden Trailer stellt das Unternehmen sein Konzept vor. Das System sieht Lebensmittelgeschäfte ohne Kasse vor - langes Schlangestehen soll entfallen. Bezahlt wird bequem per App. Die dafür notwendige Technik testet Amazon aktuell in einem Geschäft in Seattle, Washington. Sollte alles nach Plan verlaufen, soll der Shop Anfang des kommenden Jahres für den regulären Betrieb öffnen. Derzeit wird das System von Amazon-Mitarbeitern getestet.

Hinter dem System scheint eine ausgeklügelte Computer-Software zu stecken. Nach Angaben von Amazon erkennen Sensoren automatisch, sobald ein Kunde ein Produkt aus dem Regal nimmt - die entsprechende Summe rechnet das System automatisch auf den virtuellen Kassenzettel drauf. Entscheidet sich der Kunde während seiner Shopping-Tour doch gegen das Produkt und stellt es schließlich zurück ins Regal, wird der Betrag wieder abgezogen. Erst, sobald der Käufer den Laden verlässt, erstellt Amazon die Abrechnung. Um einkaufen zu können, muss das Smartphone lediglich am Eingang des Geschäfts gescannt werden. Den Trailer, der das Konzept von Amazon Go vorstellt, halten wir nachfolgend bereit. Bei unseren Kollegen von Golem.de erhaltet ihr weitere Hintergründe zu Amazon Go.