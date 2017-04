Alien: Isolation 2: Gerüchte um Nachfolger sind nicht wahr

Vor wenigen Tagen berichteten wir über die Gerüchte, dass das Entwicklerteam von Creative Assembly an einem Nachfolger zu Alien: Isolation arbeitet. Das "Official PlayStation Magazine" veröffentlichte eine entsprechende Meldung in der aktuellen Ausgabe und behauptete, dass das Team nach dem Abschluss von Halo Wars 2 nun mit Alien: Isolation 2 beschäftigt sei. Nun hat sich Internetseite Eurogamer gemeldet und gibt bekannt, dass diese Gerüchte nicht der Wahrheit entsprechen.

Demnach haben verschiedene Quellen gegenüber Eurogamer bestätigt, dass Creative Assembly zwar derzeit an einem neuen Projekt arbeite, es sich dabei jedoch nicht um einen neuen Alien-Teil handelt. Darüber hinaus soll ein großer Teil des damaligen Teams von Alien: Isolation das Studio verlassen haben. Eurogamer hat zudem die Redaktion des "Official PlayStation Magazine" um Aufklärung des Gerüchts gebeten. OPM-Redakteur Ian Dean antwortete: "Wir können über keine Details der "Rumour Machine"-Sektion unseres Magazins sprechen." Alien: Isolation wurde von der Presse sehr gelobt, allerdings blieb der finanzielle Erfolg für Publisher SEGA aus. Weitere Meldungen und Videos zu Alien: Isolation findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Eurogamer