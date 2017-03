Alien: Covenant - Sequel bereits in Planung, weitere Filme wahrscheinlich

Mit dem Film Prometheus - Dunkle Zeichen wagte sich Ridley Scott im Jahr 2012 nach über drei Dekaden wieder als Regisseur an die Alien-Reihe, die er im Jahr 1979 so eindrucksvoll gestartet hatte. Und während der neue Ableger Alien: Covenant bereits in den Startlöchern steht, sieht es nicht so aus, als würden wir in Zukunft Frieden vor der außerirdischen Brut finden.

"Man muss davon ausgehen, dass Alien: Covenant einen gewissen Erfolg haben wird, also sollte man besser bereit sein. Da will man keine zweijährige Lücke. Also werde ich bereit sein, nächstes Jahr weiterzumachen", so Scott kürzlich gegenüber dem Sidney Morning Herald. Dabei scheint der fleißige, 79 Jahre alte Regisseur auch noch genug Ideen für weitere Filme zu haben: "[...] Ich kann noch sechs weitere [Filme] raushauen", so Scott. "Ich werde das nicht wieder stilllegen. Auf keinen Fall."

Es sieht also durchaus so aus, als könnten wir uns für die kommenden Jahre ganz nach dem Vorbild der lukrativen Star-Wars- und Marvel-Reihen auf jede Menge Alien-Filme freuen. Das Drehbuch zum Sequel will Scott laut dem Sidney Morning Herald bereits geschrieben haben. Alien: Covenant soll am 18. Mai 2017 in die deutschen Kinos kommen, und erneut die Geschichte einer Menschenkolonie erzählen, die auf einem fremden Planeten in die Alien-Hölle gerät. Für weitere Informationen und Trailer zu Alien: Covenant besucht ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum Film.

Quelle: Sidney Morning Herald via Polygon