Alien Covenant: Wenn Rick und Morty auf das Alien treffen...

In der Cartoon-Serie Rick and Morty von Adult Swim (hierzulande zu sehen über den TV-Sender TNT Serie) erleben die gleichnamigen "Helden" viele abgedrehte Abenteuer mit jeder Menge schwarzem Humor.

Derzeit warten die Fans der Serie auf den Start der dritten Staffel. Um diese Wartezeit zu verkürzen, veröffentlichte Adult Swim einen Kurzfilm. In diesem entdecken die beiden Raumfahrer ein im All schwebendes Raumschiff der Konstrukteure. Sie docken an und erkunden es. In den düsteren Gängen fällt ein Facehugger Rick an. Morty erkennt das Monster natürlich gleich aus dem bekannten Film Alien und befürchtet Schlimmes. Doch das Monster fällt tot von Ricks Gesicht, was dieser mit seinem übermäßigen Alkoholkonsum erklärt. Die Gifte in seinem Körper haben das Alien getötet.

Diese kleine Hommage an die Alien-Reihe verkürzt nicht nur die Wartezeit auf die dritte Staffel von Rick and Morty, sondern auch auf den Kinostart von Alien: Covenant am 18. Mai. Wenn ihr schon jetzt wissen wollt, wie gut der Streifen ist, dann lest euch unsere Filmkritik dazu durch.

Quelle: Nerdist