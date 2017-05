Am 18. Mai erleben wir, wie die Besatzung des Raumschiffs Covenant auf einer vermeintlich paradiesischen Welt landet aber dort auf die Xenomorph-Außerirdischen trifft.

Um euch einen kleinen Vorgeschmack auf den Horror-Streifen Alien: Covenant zu geben, veröffentlichte das Filmstudio 20th Century Fox jetzt ein neues Video. In diesem seht ihr aus der Sicht eines der Aliens, wie sich dieses seinen Weg aus dem Körper des Wirts bahnt. Das Video ist interaktiv, ihr könnt euch also im Inneren des armen Opfers frei umsehen. Wer eine Virtual-Reality-Brille besitzt, der darf sich das Video sogar in 3D ansehen.

Die Szene wird übrigens auch im Film Alien: Covenant zu sehen sein, wo Zuschauer sie aber aus einer anderen Perspektive erleben werden. Wer einen besonders leistungsstarken PC besitzt, der kann sich das Video sogar in der Auflösung 8K ansehen!

Quelle: Filmstarts