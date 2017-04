Am 18. Mai 2017 läuft in den hiesigen Kinos Alien: Covenant an. Schon knapp drei Wochen vorher, nämlich am 26. April, erscheint die Virtual-Reality-Erfahrung von Fox Innovation Lab (Der Marsianer: Rettet Mark Watney) zum Film. In Alien: Covenant in Utero, so der Titel, erleben Headset-Träger unter anderem die Geburt eines Neomorphs hautnah mit. Der Release ist bislang nur exklusiv auf Oculus Rift geplant. Ob Alien: Covenant in Utero später auch noch für weitere Geräte - insbesondere also HTC Vive und Playstation VR - erhältlich sein wird, ist nicht bekannt. Zum Preis wurden noch keine Angaben gemacht.

Laut Fox werden die "Zuschauer", um ein VR-Spiel im eigentlichen Sinne handelt es sich nämlich nicht, mit Alien: Covenant in Utero "die wahre Bedeutung des Terrors entdecken, wenn sie durch schreckliche Alien-Umgebungen und eine Geschichte navigieren, in der jede Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann". Unterhalb könnt ihr euch einen kurzen, allerdings ziemlich nichtssagenden Teaser-Trailer zu Alien: Covenant in Utero ansehen.