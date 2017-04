Alien 5: Ridley Scott versetzt dem Projekt den Todesstoß

Es hörte sich extrem interessant an: Regisseur Neill Blomkamp (District 9, Chappie) hatte die Idee einer Fortsetzung zum Film Aliens: Die Rückkehr, welche Alien 3 und Teil 4 mehr oder weniger ignorieren sollte und eine Rückkehr von Schauspielerin Sigourney Weaver in ihre Rolle als Ellen Ripley vorsah.

Als Ridley Scott, Regisseur des ursprünglichen Alien-Films aus dem Jahr 1979, die Zügel der Filmreihe in die Hand nahm und über mehrere Filme sprach, wurde Alien 5, so der Arbeitstitel von Neill Blomkamps Projekt, auf Eis gelegt. Damals dachten alle Beteiligten noch, der Film würde irgendwann dennoch gedreht. Doch dem scheint nun endgültig nicht mehr so zu sein.

Auf dieses Projekt angesprochen, erklärte Ridley Scott, dass er nicht glaube, dass der Film jemals gedreht wird. Laut ihm hätte es nie ein Drehbuch gegeben, sondern nur eine Idee, die zu einem 10-seitigen sogenannten Pitch erweitert wurde. Anhand eines Pitchs wird entschieden, ob der Film weiterentwickelt wird oder nicht. Laut Ridley Scott war Alien 5 also nicht in dem fortgeschrittenen Zustand, in dem ihn Neill Blomkamp schon sah.

Allerdings bedeutet dies nicht, dass es kein Wiedersehen mit Ellen Ripley geben kann, denn Ridley Scott kann sich durchaus vorstellen, eine digital verjüngte Ripley in einen der kommenden Alien-Filme einzubauen, welche alle als Prequels zu Alien aus dem Jahr 1979 dienen sollen. Wie es allerdings erklärt werden soll, dass Ripley schon vor der ersten Begegnung mit dem Außerirdischen mit diesem zu tun hatte oder in Berührung kam, das erklärte Ridley Scott nicht. Er konzentriert sich jetzt erst mal auf den nächsten Alien-Film. Ein Drehbuch mit dem Titel "Awakening" soll bereits fertig sein.

Quelle: Filmstarts