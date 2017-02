Albion Online: Releasetermin des Sandbox-MMORPGs steht fest

Das deutsche Entwicklerstudio Sandbox Interactive gibt den offiziellen Veröffentlichungstermin des MMORPGs Albion Online bekannt.

Am 17. Juli ist es soweit, dann öffnen sich die Pforten zur Fantasywelt Albion offiziell. In dieser Welt bestimmt ihr anhand eurer Ausrüstung, wer ihr seid. Nutzt ihr ein Schwert, dann seid ihr ein Kämpfer, mit einem Stab ein Magier und mit einer Spitzhacke ein Minenarbeiter. So könnt ihr blitzschnell zwischen den Rollen wechseln und euch auf verschiedene Situationen einstellen. Im Spiel stehen sowohl PvE als auch PvP und Gildenkriege an der Tagesordnung. Je weiter ihr euch in die unerforschten Gebiete wagt, desto gefährlicher ist es dort. Hier können euch sogar andere Spieler überfallen.

Vor dem Release am 17. Juni erscheint aber noch am 13. März das große Gallahad-Update für die derzeit stattfindende Beta. Dieses Update bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Darunter die Sumpfstadt, Waldstadt, Hochlandstadt, Bergstadt, Steppenstadt und Königliche Zentralstadt. Diese Städte dienen als zentraler Anlaufpunkt für das soziale und wirtschaftliche Leben im MMORPG. Bevor das Update aufgespielt wird, kommt es am 10. März zu einem Server-Wipe, bei dem der Fortschritt aller Betatester auf Null gesetzt wird. Founder Items, Gold, das über die Website gekauft wurde, sowie Referral Rewards werden dem Konto der Spieler aber wieder gut geschrieben.

Wer auf der Suche nach einem neuen Sandbox-MMORPG ist, das etwas an Ultima Online erinnert und jede Menge Herausforderungen bietet, für den ist Albion Online einen Blick wert.

Quelle: Pressemeldung