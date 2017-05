Albion Online: Letztes Update vor Release angekündigt

Wer sich schon auf den Release des MMORPGs Albion Online freut, der bekommt mit dem letzten großen Inhaltsupdate vor Start einen Einblick in das fertige Onlinespiel.

Hector, so der Name des Updates, führt unter anderem den Schwarzmarkt ein. Über einen NPC in Caerleon erhaltet ihr einen Händler, der euch alles abnimmt, was ihr loswerden wollt. Allerdings ist die Menge an Waren, die er zu kaufen bereit ist, von der Anzahl der in der gesamten Welt von Albion getöteten Monster abhängig. Zudem erfahren die PvP-lastigen Höllentore einige Änderungen. Dazu gehören ein neues Map-Layout, drei verschiedene Schwierigkeitsstufen sowie diverse Verbesserungen der eigentlichen Spielmechanik.

Hinzu kommt, dass sämtliche Städte und Häfen aus den schwarzen Zonen der Outlands entfernt werden. Als Ersatz verbindet ein Portal in Caerleon die verschiedenen Gebieten der Outlands. Außerdem werden Spähturm-Gebiete innerhalb der Outlands aufgewertet und es spawnen zu Beginn der jeweiligen Primetime des Gebiete bessere Ressourcen. Neue Fraktionsreittiere für die Untoten, die Jünger Morganas und die Hüter-Fraktion, ein überarbeitetes Tutorial, euch auch über die Anfängerinsel hinaus Ausbildungsmöglichkeiten bietet und Anpassungen beim User-Interface, darunter beim Schicksalsbrett, gehören ebenfalls mit zum Hector-Update.

Zu guter Letzt runden ein neues, mittelgroßes Mob-Lager bei den meisten Solodungeons, neue Karten für Gruppendungeons und eine Überarbeitung der Rüstungsoptik das Update ab. Zudem finden noch viele kleinere Änderungen und Bugfixes ihren Weg in das MMORPG Albion Online bevor es am 17. Juli offiziell erscheint. Das Hector-Update wird am 7. Juni veröffentlicht.

Quelle: Pressemeldung