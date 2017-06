12:14

Horrorspiel Agony: Alptraumhafter Gameplay-Trailer von der E3

18.06.2017 um 13:15 Uhr Der polnische Entwickler von Agony, Studio Madmind, zeigt im folgenden Gameplay-Video das Gebiet "Floating Forest". Agony ist das Survival-Horror-Spiel einer noch jungen Truppe aus Polen, die an Spielen wie The Witcher 3, Sniper: Ghost Warrior 2 und The Division mitarbeitete. In dem mit der Unreal Engine 4 realisierten Survival-Horrorabenteuer muss man als gequälte Seele ohne Erinnerungen aus der Hölle fliehen, wozu man per Gedankenkontrolle von niederen Dämonen Besitz ergreifen kann. Das aus der Ego-Perspektive erzählte Agony soll noch 2017 sowohl für PC als auch Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Das Projekt einiger ehemaliger Entwickler von The Witcher 3: Wild Hunt und The Division wurde 2016 über Kickstarter finanziert.

