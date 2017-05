01:40

Agents of Mayhem: ​"Knight Rider"-Trailer - gesprochen von David Hasselhoff?

30.05.2017 um 18:02 Uhr Im neuesten Trailer zu Agents of Mayhem, dem Quasi-Nachfolger zur Saints-Row-Reihe, gibt's Retro-Feeling. "Ein Mann und sein Auto", heißt es im aktuellen Clip zum Actionspiel rund um chaotische Superhelden. Und als Off-Sprecher für das Video kommt offenbar der Hoffmeister höchstselbst zum Einsatz. Aber hört's euch einfach selbst an. Agents of Mayhem erscheint am 18. August für PC, Xbox One und PlayStation 4.

