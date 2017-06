Agents of Mayhem: Gat aus Saints Row ballert sich durch die Feinde

Saints-Row-Held Johnny Gat kehrt zurück und nimmt es im Open-World-Actionspiel Agents of Mayhem an der Seite von Hollywood, Hardtack, Fortune und Co. mit den finsteren Truppen von LEGION auf.

Nach den Ereignissen der Devil's Night lag Johnny im Koma. Als er ein Jahr später erwacht, stellt er fest, dass alle Polizisten der Seoul Metropolitan Police Agency ausgelöscht wurden und an ihrer Stelle C.O.P. Roboter agieren. Da Johnny Roboter hasst, dicke Knarren aber liebt, wird er zum perfekten neuen Agenten für MAYHEM.

Johnny Gat steht Käufern der Day One Edition und Vorbestellern der Steam-Version von Agents of Mayhem als 13ter Agent zur Verfügung. Das Paket enthält spezielle Heldenmissionen, ein persönliches Fahrzeug sowie Charakter- und Waffenskins. Zudem ist wieder Daniel Dae Kim als Johnny zu hören.

Agents of Mayhem erscheint am 18. August dür PC, Xbox One und Playstation 4.

Quelle: Pressemeldung