Agents of Mayhem: Lernt die Superhelden der Franchise Force kennen

Die Franchise Force besteht aus Helden, die vielleicht nicht unbedingt diejenigen sind, denen man sein Leben anvertrauen würde. Dennoch verteidigen Sie die Menschheit vor den üblen Machenschaften der finsteren Organisation LEGION.

In einem neuen Video werden euch die drei Helden des Actionspiels Agents of Mayhem vorgestellt, aus denen die Franchise Force besteht. Dazu gehört Fortune, die sehr wendig und schnell ist. Hardtack dagegen setzt auf Masse und ist auf kurze Distanz tödlich. Der selbstverliebte Hollywood stellt eine gute Mischung beider Kampfstile dar.

Im Spiel kommt eine Teleporter-Technologie zum Einsatz, welche euch einen fliegenden Wechsel zwischen den Charakteren im Kampfgeschehen ermöglicht. Auf diese Weise könnt ihr die Fähigkeiten der einzelnen Helden sehr gut miteinander kombinieren und die Gefechte so taktisch gewinnen. Immer, wenn ein Held aktiv ist, regenerieren sich die beiden anderen, sodass sie sofort wieder für den Einsatz bereit sind.

Der Open-World-Shooter Agents of Mayhem erscheint am 18. August für PC, Xbox One und Playstation 4.

