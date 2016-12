Agent: Rockstars Spionage-Thriller ist offenbar noch nicht ganz abgeschrieben

Besteht vielleicht doch noch Hoffnung für Agent? Publisher Take-Two Interactive hat zumindest einmal mehr den Markenschutz für das verschollene Werk von Rockstar Games beim United States Patent and Trademark Office, kurz USPTO, verlängert. Das muss natürlich aber nicht bedeuten, dass das Spiel aktiv entwickelt wird - möglicherweise will man sich lediglich die Möglichkeit bewahren, ein Spiel unter diesem Namen zu veröffentlichen. Die Existenz von Agent wurde bereits vor knapp zehn Jahren erstmals bestätigt. Der Titel stand damals aber noch nicht fest. Geplant war Agent ursprünglich exklusiv für Sonys PS3. Laut der nach wie vor im Netz zu findenden Webseite ist von einem "baldigen" Release auf eben jener Plattform die Rede.

Was genau bei Agent schief gelaufen ist, darüber kann lediglich spekuliert werden. Agent sollte zu den Hochzeiten des Kalten Krieges spielen. Auf dem Programm standen unter anderem Attentate auf hochrangige Politiker. Offiziell eingestellt wurde Agent übrigens bis heute nicht. Ob Rockstar in jüngerer Vergangenheit an Agent gearbeitet hat, ist aber zumindest fraglich. Priorität dürfte momentan Red Dead Redemption 2 genießen. Allerdings lastet das Western-Abenteuer auch nicht zwingend sämtliche Rockstar-Teams aus.