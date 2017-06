Age of Empires: Definitive Edition: Sorgte Bill Gates  für das Remaster?

Im vergangenen Jahr wurde Bill Gates im Rahmen eines "Ask Me Anything" auf Reddit gefragt, ob die Fans der Age-of-Empires-Reihe mit einem neuen Teil rechnen können.

Damals antwortete Gates, dass er mal nachhaken werde. Jetzt, kurz vor der Ankündigung der Definitive Edition des Strategieklassikers, meldete sich Bill Gates wieder zu Wort. Dabei ging er auf genau diese AMA-Fragerunde ein und meinte, dass es zwar schon eine Weile her sei, diese Frage gestellt bekommen zu haben. Doch nun hätte er eine Antwort. Er hoffe, dass es die Wartezeit wert gewesen sei. Kurz darauf erfolgte die Ankündigung von Age of Empires: Definitive Edition.

Nun wird darüber spekuliert, ob Bill Gates vielleicht die treibende Kraft hinter der Neuauflage des Strategiespiels ist. Sein Einfluss bei Microsoft ist noch immer recht groß, auch, wenn er nicht mehr der Geschäftsführer ist. Wie auch immer, Fans von Age of Empires dürfen sich auf die Neuauflage freuen, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Quelle: VG247