Age of Empires: So sieht die Definitive Edition im Vergleich zum Original aus - Video

Mit der Definitive Edition des Strategieklassikers Age of Empires erwartet uns ein interessantes Remaster, das es aufgrund des zeitlosen Gameplays auch mit moderneren Strategiespielen aufnehmen kann.

Doch wie sieht es an der Grafik-Front aus? Das Original hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das sieht man dem Spiel auch einfach an. Die Definitive Edition dagegen bietet eine moderne Optik, die sogar über Auflösungen bis zu 4K verfügt. Wie das in einem direkten Vergleich zwischen Remaster und Original aussieht, zeigen wir euch anhand eines Videos.

Als Grundlage diente der Editor des Originals, mit dem wir versucht haben, die Szenen der Definitive Edition so genau wie möglich nachzustellen, um einen guten Vergleich zu erhalten.

Was meint ihr? Gibt es einen großen grafischen Sprung zwischen dem Original und der Age of Empires Definitive Edition?